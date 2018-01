Elever og lærere går til angreb på ministeriums undersøgelse

Undervisningsministeriet har været på jagt efter en bestemt konklusion, da det lavede en demokratiundersøgelse af eleverne på ungdomsuddannelser.

Sådan lyder kritikken fra elev- og lærere samme aften, som undersøgelsens resultater offentliggøres i Kristeligt Dagblad.

Tidligere har Danske Gymnasieelevers Sammenslutning valgt at boykotte undersøgelsen. Formand Jens Philip Yazdani kalder undersøgelsen "muslim-hetzende".

Samme kritik lyder fra Handelsskoleeleverne.

- Når man ser spørgeskemaet igennem er det klart, at der ønskes et bestemt resultat, siger formand for landets handelsskoleelver Sarah Siddique.

- Der har været en grundlæggende tendens til at se kritisk på en bestemt minoritet ude på skolerne.

Annette Nordstrøm, der er formand for Gymnasieskolerne Lærerforening, advarer om at tolke "for hårdt" på resultaterne. Hun henviser til kritik af undersøgelsens metode og spørgsmål.

Samtidig oplyser lærerforeningen, at foreningen for nylig har haft møde med rektorer fra gymnasier med en høj andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Her blev der ifølge lærerne ikke givet udtryk for, at udemokratiske værdier blandt elever med anden etnisk baggrund end dansk var et problem.

- Man har med undersøgelsen villet skifte fokus fra det, der er det egentlige problem på gymnasieområdet: At vi har gymnasier med udelukkende etnisk danske elever, og gymnasier med mange elever med tosproget baggrund.

- Det er det, der er problemet. Og ikke eleverne. Der sætter rapporten et forkert fokus.

- Vi synes, at en del af spørgsmålene var tendentiøse, og at det var forudindtaget, at de unge var problemet.

I undersøgelsen bliver ledere spurgt, om de har oplevet række forskellige holdninger fra mindst en elev.

Undersøgelsen finder, at flest gymnasieledere har oplevet mindst en elev have problemer med at respektere seksuelle minoriteter. Det har 31 procent af skoleledere oplevet.

Lighed mellem kønnene var der næstflest ledere, der har oplevet mindst en elev mangle respekt for.

68 procent af de 263 adspurgte ledere har svaret.

Andre af ledernes svar giver undervisningsminister Merete Riisager (LA) anledning til udtrykke bekymring over elever med ikkevestlig baggrund.

- Der lader til at være et dybere problem blandt ikkevestlige indvandrere, hvor der mangler en grundlæggende accept af de demokratiske værdier, siger hun til Kristeligt Dagblad.