I Tyskland er peberspray lovligt: Men tysk politi er stadig »skeptisk«

Justitsminister Søren Pape Poulsen har nu foreslået, at man lader personer over 18 år have peberspray i hjemmet, mens at man lader særligt udsatte personer som f.eks. stalkingofre bære peberspray i det offentlige rum. Det på trods af, at det i Danmark ikke tidligere har været lovligt at gå med peberspray.

Regeringen vil tillade brug af peberspray i hjemmet

Men hos vores tyske naboer sydpå ser det anderledes ud.

I Tyskland er det lovligt at købe og eje en peberspray, hvis den har en speciel mærkning. Og flere og flere tyskere har de seneste par år købt netop pebersprays til brug i selvforsvar, skriver den tyske avis Die Welt.

For at pebersprayen i landet skal være lovlig, skal den være mærket »til brug mod dyr«. Det skyldes en formalitet i våbenlovgivningen, der gør, at sprayen så ikke bliver betegnet som et våben, fortæller den tyske advokat Patrick Riebe til avisen, selvom han tilføjer, at det lyder »paradoksalt.«

Pape om peberspray i hjemmet: Man skal tænke sig om

Peberspray må nemlig kun bruges i selvforsvar - både mod dyr og mennesker. Bruger man sprayen uden at være i fare, begår man en alvorlig forbrydelse, forklarer han.

Og selv i selvforsvar er der restriktioner - bruger man sprayen for længe mod nogen, der for eksempel allerede ligger på jorden, kan det også føre til senere retsforfølgelse.

Skarp kritik af lovforslag: Ansæt mere politi - lad være med at bevæbne befolkningen

Der er ifølge Die Welt i Tyskland uenighed om, hvor effektiv pebersprayen er i en overfaldssituation. Politiets fagforening GdP har flere gange advaret mod at befolkningen har for let adgang til våben.

»Vi er generelt skeptiske overfor, at man bevæbner sig selv. Det kan godt virke som om, at man sikrer sig selv. Men det kan i nogle tilfælde lede til situationer, som man helst vil undgå,« har talsmand for GdP, Rüdiger Holecek, sagt til avisen.

Han mener ikke, at man bør bruge våben eller peberspray, hvis man ikke har fået ordentlig våbentræning.

Hvis man bruger våben - som f.eks. peberspray - kan det også provokere angrebsmanden endnu mere, og så er der også en chance for, at angriberen tager sprayen fra offeret og bruger den imod vedkommende, mener han.

Øjenlæge: Peberspray er nærmest det mest ufarlige, vi har

Derfor har flere politieksperter ifølge mediet i stedet foreslået, at man anskaffer sig en alarm, der ved overfald kan lave en høj sirene - eller en bestemt type lommelygte, der gør overfaldsmanden forvirret.

I Tyskland kan pebersprayen både købes i våbenhandlere, på nettet og i enkelte dagligvarebutikker. Det er modsat for eksempel England, hvor man skal have en våbentilladelse for at bære sprayen.