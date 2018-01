En rejse til København er forbundet med stor risiko for at blive anholdt. Det slog Carles Puigdemonts advokat, Jaume Alonso-Cuevillas, søndag fast over for bl.a. El Nacional.cat, efter at den spanske anklagemyndighed havde meddelt, at man igen ville udstede en europæisk arrestordre på Cataloniens tidligere præsident. Det fik ifølge spanske medier Puigdemont til at genoverveje sit Danmark-besøg.

Carles Puigdemont Program i Danmark Mandag: Ankomst og tale på Københavns Universitet om den aktuelle situation i Catalonien.

Tirsdag: Møde i Folketinget på invitation af det færøske folketingsmedlem Magni Arge. Ordførerne fra regeringspartierne, Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, har meddelt, at de ikke vil deltage.

Carles Puigdemont er tidligere præsident i Catalonien og har siden oktober opholdt sig i Belgien. I Spanien er han anklaget for bl.a. misbrug af offentlige midler og folkeopildnelse i forbindelse med folkeafstemningen om uafhængighed den 1. oktober.

Den 21. december blev Carles Puigdemont genvalgt til parlamentet. Uafhængighedspartierne fik flertal og peger på Puigdemont som præsident.

Lørdag meddelte den spanske anklagemyndighed, at Puigdemont ikke er beskyttet af parlamentarisk immunitet. Selv mener han, at han kan regere fra Bruxelles, men den spanske regering har sagt, at han skal være til stede i parlamentet i Barcelona.

Catalonien er sat under administration fra Madrid. Den vil først blive ophævet, når en ny regering er på plads i Barcelona.

Efter planen skulle Carles Puigmont ankomme til Danmark mandag for at tale på Københavns Universitet og dagen efter mødes med politikere i Folketinget.

Men da meddelelsen fra den spanske anklagemyndighed ryddede forsiderne på de spanske netaviser, blev der sået fornyet tvivl om Pugidemonts planer.

Siden midten af oktober har Carles Puigdemont opholdt sig i Belgien. Spanien har tidligere udstedt en europæisk arrestordre for at få ham overført til Spanien, men opgav i begyndelsen af december. Problemet var, at de belgiske dommere ikke umiddelbart ville gå med til udlevering, fordi princippet om dobbelt strafbarhed i forhold til den hårdeste anklage om folkeopildnelse ikke var opfyldt.

Meget tyder på, at det samme vil gøre sig gældende i Danmark, vurderer Hans Bang Fuglsang Madsen Sørensen, lektor i EU-ret ved Syddansk Universitet.

Han henviser til, at der i den danske straffelov ganske vist findes en paragraf, som gør, at den, som »ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid«.

»Men spørgsmålet er, om en dansk dommer kan overbevises om, at det er, hvad Puigdemont har gjort,« siger han.

Hvis Danmark går med til en udlevering, har Puigdemont mulighed for at indbringe afgørelsen for først byretten og siden landsretten.

Gælder i hele EU

Hvis Spanien vælger at genfremsætte en europæisk arrestordre på Puigdemont, er den gældende i hele EU. Det betyder, at bliver han opdaget i Belgien på vej ud til flyet, skal han anholdes der.

På den baggrund er der spekuleret i, hvorfor spanierne vælger at gå ud at advare Puigdemont på forhånd om, at en ny arrestordre kan være på vej. Forklaringen kan være, at den spanske regering er stærkt presset af partiet Ciudadanos, som fører en hård linje mod Cataloniens selvstændighed. Det blev Cataloniens største parti, og ifølge de seneste meningsmålinger står det til også at blive Spaniens største.

Lektor tvivler på dansk udlevering af catalansk ekspræsident

På spørgsmålet om, hvad der vil ske, hvis Spanien vælger at pille de hårdeste anklager ud af arrestordren og kun gå efter at få Puigdemont udleveret på grundlag af misbrug af offentlige midler, svarer Hans Bang Fuglsang Madsen Sørensen, at det dybest set vil betyde, at Spanien må opgive at retsforfølge Puigdemont for folkeopildnelse:

»Man kan kun udvide anklagen, efter at han er kommet hjem, med accept fra den udleverende stat,« siger han og henviser til, at det var årsagen til, at Spanien trak arrestordren tilbage i forhold til Belgien.

Tør han tage chancen: Puigdemont løber risiko ved at tage til Danmark Spanien har tidligere forsøgt at få Puigdemont udleveret fra Belgien.

Taktikken er i stedet at vente på, at Puigdemont selv vender hjem til Spanien, hvor en arrestordre på alle anklager venter ham. Ved parlamentsvalget den 21. december fik de partier, som ønsker et uafhængigt Catalonien, flertal, og de peger på Puigdemont som præsident. Men ifølge den spanske regering og det catalonske parlaments jurister kræver det, at han møder frem i parlamentet i Barcelona.