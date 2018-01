Landdistrikter: Lad ikke Aalborg og Aarhus vinde udflytning

I Landdistrikternes Fællesråd ser formand Steffen Damsgaard helst, at de udflyttede statslige arbejdspladser ikke ender i provinsens allerstørste byer.

- Vi håber, at man vil se en god fordeling af de statslige arbejdspladser rundt i landet, siger han.

- Det vil sige, at de statslige styrelser og institutioner, der kommer rundt i landet, også kommer skridtet længere end de allerstørste byer. Det er vigtigt, at der kommer en god geografisk fordeling.

Ansatte lokkes til provinsen med bonus og hjemmearbejdsdage

Landdistrikternes Fællesråd er begejstret for regeringens plan om en ny runde udflytning af statslige arbejdspladser, der præsenteres onsdag klokken 13.

Men helst ser man, at arbejdspladserne kommer ud i de mindre befolkede dele af landet.

- Hvis det for alvor skal være med til at styrke udviklingen i hele landet – et land i balance - så er det vigtigt, at man også får de statslige arbejdspladser placeret i kommuner, der ligger længere væk end lige de største byer.

- Og der findes statslige institutioner eller dele af styrelser, hvor det giver mening, at man placerer dem eventuelt i forbindelse med lokale styrkepositioner, lyder det.

Sidste runde udflytning af statslige arbejdspladser blev præsenteret af regeringen i 2015.

De fire byer, der dengang fik flest nye statslige arbejdspladser, var Viborg, Hjørring, Sønderborg og Fredericia.

Byerne formåede dog ikke i samme ombæring at tiltrække nye indbyggere.

Kun Sønderborg har med omkring 200 nye borgere tiltrukket et større antal af de udflyttede statsansatte.

Til gengæld har Aalborg og Aarhus nydt godt af udflytningen af arbejdspladser.

Bedst er det gået Aalborg, hvor omkring 300 statsansatte har bosat sig siden 2015, mens knap 200 statsansatte er flyttet til Aarhus.

Derfor ønsker Steffen Damsgaard, at det er de mindre byer i provinsen, der får gavn af de flyttede job i anden runde.