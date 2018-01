Svømmehal lukker: »Det er de værste indeklimaproblemer, vi nogensinde har set«

Kvalme, hovedpine og irritation af luftvejene.

Det er nogle af de symptomer, som ansatte i den nye Taastrup Svømmehal, som åbnede i 2016, har døjet med. Nu viser en rapport fra Teknologisk Institut, at indeklimaet i svømmehallen kan være decideret sundhedsskadeligt, skriver Dagbladet Roskilde.

»Det er de værste indeklimaproblemer, vi nogensinde har set,« siger Ken Patrick Petersson til avisen.

Han er afdelingsformand i FOA 1, som organiserer alle svømmehaller i Storkøbenhavn. Ifølge FOA har man som følge af det dårlige indeklima måttet flytte visse medarbejdere, og der har været adskillige sygemeldinger. Nogle endda så alvorlige, at de er kommet til behandling på hospitalet.

Også badegæsterne udsætter sig ifølge Teknologisk Institut for sundhedsmæssige risici, når de lader sig nedsænke i vandet pga. fejl og mangler ved vandbehandlingsanlægget.

»Arbejdet med at forbedre indeklimaet i den nye svømmehal har stået på gennem nogen tid, inden rapporten blev udarbejdet, og der har været forsøgt med forskellige tekniske løsninger. Efter rapporten blev færdig, er det besluttet at udskifte ventilationssystemet helt. Indtil det kan lade sig gøre, vil vi gøre alt, hvad vi kan for at sikre et fornuftigt indeklima i svømmehallen,« siger formand for Høje-Taastrup Kommunes fritids- og kulturudvalg Merete Scheelsbeck (K) til Dagbladet Roskilde.

Planen er at lukke svømmehallen helt i en periode på tre uger for at udskifte anlægget. Indtil det sker, holder man svømmehallen lukket indtil kl. 12 på hverdage og kl. 10 i weekenderne, da problemerne med ventilationsanlægget er størst i morgentimerne.