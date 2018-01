Nu taler tidligere borgmester i Købehavn om dobbeltløn: Det giver skarp debat mellem Enhedslisten og Venstre

Et Facebook-opslag fra Enhedslistens afgåede teknik- og miljøborgmester i København, Morten Kabell, får Venstre til at beskylde Enhedslisten for pamperi.

I opslaget kommenterer Morten Kabell for første gang sin dobbeltløn og gennemgår nøje et vederlag på 503.000 kr., som han efter reglerne modtager, selvom han allerede har fået et nyt job i erhvervslivet. Når skatten er betalt, og han har hævet en kompensation for manglende løn, er der 26.000 kr. tilbage til ham selv. De penge vælger han nu at donere til velgørenhed. Men samtidig skriver han, at han indbetaler 131.000 kr. til Enhedslisten i såkaldt partiskat.

Men at Enhedslisten tager imod partiskat af noget, som de kalder andre mennesker for grådige og pampere for at modtage, er noget af det mest dobbeltmoralske og hykleriske, som jeg har været ude for. Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre Men at Enhedslisten tager imod partiskat af noget, som de kalder andre mennesker for grådige og pampere for at modtage, er noget af det mest dobbeltmoralske og hykleriske, som jeg har været ude for.

»Hvordan Morten Kabell bruger sine penge, er jeg ligeglad med. Men at Enhedslisten tager imod partiskat af noget, som de kalder andre mennesker for grådige og pampere for at modtage, er noget af det mest dobbeltmoralske og hykleriske, som jeg har været ude for. De kaldte Carl Holst for grådig og pamper. Enhedslisten med Pernille Skipper og Pelle Dragsted er selv nogle grådige pampere,« siger politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V).

Med sin udtalelse henviser Jakob Ellemann-Jensen til, at Enhedslisten i 2015 rettede en hård kritik mod daværende forsvarsminister Carl Holst (V), der modtog løn som minister og eftervederlag som tidligere regionsrådsformand. Sagen førte til, at reglerne blev ændret, så det ikke længere var muligt for folketingspolitikere og ministre på den måde at modtage dobbeltløn. Det ønsker Enhedslisten skal udbredes, hvilket partiet fremsætter et forslag om i næste uge.

Pelle Dragsted, finansordfører i Enhedslisten, kalder det »prisværdigt«, at Morten Kabell donerer sit restbeløb til et velgørende formål. Samtidig mener han, at det ikke er rimeligt, at en stor del af en dobbeltløn ender i en partikasse.

»De her penge skal slet ikke havne hos hverken den enkelte borgmester eller i nogen partikasse. De skal tilbage til skatteyderne. Det vil vores forslag indebære,« siger Pelle Dragsted. Han oplyser, at det er op til bestyrelsen i partiets afdeling i København i den konkrete sag at beslutte, hvad der skal ske med de 131.000 kr.

På Facebook sender Morten Kabell også kritik mod Pelle Dragsted, der tidligere har opfordret Kabell til at overveje at frasige sig sin dobbeltløn.

»Jakob Ellemann-Jensen kalder Pelle Dragsted for en hykler. Det er hans ord. Men personligt er jeg både træt af og faktisk forurettet over at modtage kritik fra én som Pelle Dragsted. Han ved nemlig godt, at jeg følger partiets regler og anvisninger,« står der.

Jakob Ellemann-Jensen kan godt forstå, at Morten Kabell skriver, som han gør.

»Tilsyneladende synes Morten Kabell også, at Pelle Dragsted er en hykler. Han vil bare ikke sige det lige så kraftigt,« siger han.

Pelle Dragsted har svært ved at tage Jakob Ellemanns kritik alvorligt.

»Han tilhører et parti, som med næb og klør har forsvaret de mest urimelige privilegier for politikere. F.eks. at de skal kunne gå på pension som 60-årige. Det er en lidt falsk melodi at høre Jakob Ellemann snakke om store principper på det her område,« siger han.

I sidste uge frasagde den afgåede kultur- og fritidsborgmester i København Carl Christian Ebbesen (DF) sig delvist sit eftervederlag, fordi han har fået nyt job hos sit parti på Christiansborg.

»Vederlagsreglerne er, som de er, indtil de bliver lavet om, og det arbejder Dansk Folkeparti på. Indtil da er det op til den enkelte at håndtere sit vederlag, og så må vælgerne afgøre, om de synes, at det er fornuftigt,« siger Carl Christian Ebbesen.

Kommunalforsker Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, kalder det »paradoksalt«, hvis Enhedslisten anser det som en formildende omstændighed, hvis pengene går til partiet:

»Hvis man er skeptisk over for eftervederlag, så kan jeg ikke se, at det gør nogen forskel, om en politiker selv får pengene eller giver dem videre til partiet.«

Beslutning på onsdag

Enhedslistens gruppeformand i Københavns Borgerrepræsentation, Karina Vestergård Madsen, oplyser, at partiets bestyrelse i København på onsdag vil beslutte, hvad der skal ske med de penge, som Morten Kabell har meddelt, at han betaler i partiskat. Indtil da ønsker hun ikke at kommentere sagen nærmere.