Zoologisk Have i København kunne onsdag aften fejre en vellykket fødsel, da en næsehornsunge kl. 20.39 kom til verden med en kampvægt på 50 kg.

Den førstegangsfødende mor, Zuri, tog fødslen pænt, og den lille ny var torsdag morgen frisk og rask, oplyser dyrlæge Mads Frost Bertelsen.

Nu kan den zoologiske have tælle til fem i næsehornshuset. Så sent som i oktober fik et andet hunnæsehorn en unge, og onsdagens fødsel var den tredje i nyere tid.

Det lille næsehorn var torsdag morgen frisk og rask. Foto: Frank Rønsholt, Zoologisk Have i København

Nyfødt næsehorn skal sætte fokus på truet dyreart

De tre succesfulde fødsler var de første siden 1982 og 1979, hvor haven oplevede to dødfødsler i træk. Indtil 2015 var der således tørke i næsehornsstalden, og den tørke ser nu ud til at være brudt.

Det hele ændrede sig, da næsehornshannen Kurt kom til Zoologisk Have fra Knuthenborg Safaripark i 2012. Han er nu far til tre og »kunne fra start af sætte sig i respekt og vidste, hvad han skulle,« siger videnskabelig direktør i Zoologisk Have, Bengt Holst, i en pressemeddelelse.

Gik du glip af den zoologiske haves live-udsendelse af fødslen, kan du gense den i videoen herunder:

»For det hvide næsehorn går det generelt opad, selv om der stadig mange steder er problemer. Det skyldes uden tvivl, at man i en lang årrække har satset på at få sammensat næsehornene i egentlige grupper med flere hunner til hver han i stedet for at holde dem parvis, som man gjorde i vid udstrækning i gamle dage. Derudover skyldes det en meget aktiv artskoordinator, som løbende har gjort en stor indsats for at få flyttet rundt på dyrene, så de alle var i den optimale ynglesituation, og at dyr, der af en eller anden grund endnu ikke havde ynglet, hurtigt kom i en ynglesituation,« forklarer han.

Det er nemlig vigtigt, at næsehorn yngler i en tidlig alder for at undgå skavanker, der kan resultere i sterilitet, lyder det.

Zuri (født i 2011) har ikke fået unger før, men tog fødslen roligt. Faderen hedder Kurt og er fra 2000. Foto: Frank Rønsholt, Zoologisk Have i København

En sort dag for sorte næsehorn: Sjælden unge fundet død i Ree Park

Næsehornene i Københavns Zoo er såkaldte hvide næsehorn. De kendes dog bedre på formen end farven, for det er deres brede snuder, der har givet inspiration til det officielle navn - sydligt bredsnudet næsehorn.

Det uofficielle navn skyldes, at dyrene i Sydafrika blev kaldt »wijde«, hvilket lyder som det engelske »white«, men i virkeligheden betyder »bred«. Forviklingen har hængt ved, og den anden næsehornsart kaldes derfor for sorte næsehorn.

Selvom det går fremad for det hvide næsehorn, er der med en kraftig stigning i krybskytteri dårlige udsigter til, at de europæiske næsehorn kan udsættes i naturen, forklarer Bengt Holst.

»At have næsehorn i zoologiske haver er vigtigt for at kunne fortælle folk næsehornets historie og for at fascinere folk for dette fantastiske dyr. Derudover udføres der en del forskning på næsehorn i zoologiske haver, ikke mindst reproduktionsbiologiske projekter, og den viden, man får derfra kan man så bruge i felten til at forvalte de truede bestande på bedst mulig vis,« siger han i pressemeddelelsen.