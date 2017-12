Har du det, der skal til? Her er forsvarets nye fysiske mindstekrav

Du behøver ikke give op på forhånd, blot fordi du ikke er en veltrænet infanterist. Men hvis det er længe siden, du har snøret løbeskoene, får du måske problemer med at gennemføre forsvarets nye basiskrav.

Basiskravene, der vil gælde fra 1. maj 2018, er et sæt fysiske mindstekrav, som militærets ansatte og særligt udpegede civile skal opfylde for at være ansat i forsvaret. Kravene kommer til at erstatte de hidtidige, som blev indført i 2015 og var bygget op om en løbetest og såkaldte coretest.

Den nye test begynder med en udholdelsestest - enten en 12 minutters løbetest eller en såkaldt BIP-test. Det efterfølges af fire styrkeøvelser i sæt: Split squat (3x15), dips på bænk (3x15), træk til bryst (3x5) og burpees (1x15) for ansatte under 49 år, skriver Forsvarsavisen. På forsvarets egen Facebook-side møder kravene kritik for at være for nemme.

Nye basiskrav Løb: 2.200 meter på 12 minutter.

Efter det fyldte 50. år bliver løbekravet reduceret til 2.000 meter.

Efter det fyldte 60. år bliver løbekravet reduceret til 1.800 meter.

Alternativet er en såkaldt BIP test, som er løb mellem kegler på tid.

Fire forskellige styrketest i et bestemt antal sæt og gentagelser: Split squads, dips på bænk, træk til bryst og burpees. Kilde: Forsvarsavisen og forsvaret.dk

Henriette Albinus Hasselstrøm, der er cand.scient. og ph.d. i idrætsfysiologi og formand for arbejdsgruppen bag de nye basiskrav, forstår godt kritikken. Hun understreger dog, at kravene på forhånd blev afprøvet på 595 militæransatte og civile af forskellige aldre og køn, og at flere var udfordret af testene, som ikke alle kunne bestå.

»Nogle vil nok føle, at de nye krav er nemmere. Statiske øvelser som dem i coretesten kan føles hårdere, fordi det er noget man normalt ikke gør. Eksempelvis det at skulle holde en given position i f.eks. en sidebro i op til to minutter,« siger hun.

Tidligere var der på løbetesten forskel på kravene til mænd og kvinder efter det fyldte 50. år. I de nye basiskrav er der ingen forskel på, hvad mænd og kvinder skal kunne. Fremover vil der kun være forskel på kravene for medarbejdere yngre og ældre end 49 år. Det er der gode, faglige begrundelser for, siger Henriette Albinus Hasselstrøm.

Det skyldes bl.a. at kravene skal danne grundlag for, at soldaterne kan leve op til de såkaldte operative fysiske anbefalinger, som er forsvarets test for det funktionelle i at være soldat, og som man gerne skal leve op til for eksempelvis at blive udsendt. Hvis kvinder får stillet lavere basiskrav, har de sværere ved at træne op til anbefalingerne og større risiko for at få skader, forklarer Henriette Albinus Hasselstrøm.

»Der er ingen tvivl om, at mænd og kvinder er fysisk forskellige. Men det her er ment som et basiskrav, og det er et forholdsvist lavt, fysisk niveau, man skal kunne honorere,« siger hun og tilføjer:

»Hvis du er udsendt, vil du gerne være sikker på, at din makker kan trække dig ud af situationen, hvis det bliver nødvendigt.«

De hidtidige krav fra 2015, der består af seks forskellige styrketest i form af primært statiske øvelser så som sidebro og rygbro, har mødt kritik for at være for svære at bestå for veltrænede soldater.

Samtidig har videnskaben vist, at coretræningen ikke nødvendigvis havde den forventede indflydelse på præstationsevnen eller var skadesforebyggende, lyder den korte forklaring fra Henriette Albinus Hasselstrøm.

