Efter forbud mod Uber: Pirattaxaer har kronede dage i København

Den meget omdiskuterede kørselstjeneste Uber lukkede sin danske forretning i april, og dermed sluttede en lang kamp for taxachaufførerne. De var igen ene på markedet. Troede de.

Flere folk fra branchen fortæller nemlig til TV2, at der den seneste tid har været en stigning i antallet af regulære pirattaxaer og chauffører tilknyttet apps, som minder om Uber, i hovedstadsområdet.

»Det, jeg hører fra mine medlemmer, er, at antallet af privatbiler, der samler fremmede passagerer op i nattelivet, er steget konstant de seneste fire måneder,« siger Thomas Wiigh Larsen, formand for Taxachaufførere i Danmark (TiD).

TiD vurderer endnu ikke, at antallet af private chauffører er oppe på niveau med dengang, Uber eksisterede. Men særligt i nattetimerne torsdag, fredag og lørdag er der stor aktivitet på det illegale marked for personkørsel, lyder det.

Allerede i april, da Uber lukkede, advarede to chauffører i Finans imod, at det ville skabe et nyt illegalt marked.

»Hvis alternativet til, at man ikke kan betale sin husleje, er, at man kører sort, hvorfor skulle man så stoppe? Der vil lynhurtigt opstå et marked for sort kørsel, der kommer Facebook-grupper, hvor man tilbyder det, så politisk har Dansk Folkeparti vundet, men økonomisk har samfundet tabt, for taxametre og sædekontakter løser ikke sort arbejde,« sagde Uber-chaufførernes talsmand Nicolai Jørgensen dengang.

Den seneste udvikling bekymrer Forbrugerrådet Tænk, der kalder markedet »det vilde vesten«.

»Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi har en tilstand, hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved, om piratkørsel er lovligt. Med Uber var der en vis sporing af chauffører, kørsler og pengestrømme. Det var ikke godt nok, men der var dog noget kontrol og en vis sikkerhed,« siger cheføkonom Martin Salamon til TV2.

Ved lukningen meldte Uber selv, at de ernærede 2.000 chauffører i Danmark. Så stort er det illegale marked dog ikke endnu, og ifølge Dansk Taxi Råd kan det heller ikke mærkes på økonomien i branchen.