Prins Joachim i tv-dokumentar: »Jeg havde i den mørkeste periode ganske få nære venner«

Tidligere blev det danske kongehus beskyldt for lukkethed, men det kan man bestemt ikke anklage prins Joachim for. I en ny tv-dokumentar fortæller han nemlig åbent om sine følelser i forbindelse med skilsmissen fra grevinde Alexandra i 2004.

»Jeg stillede mig selv en masse spørgsmål i forbindelse med min skilsmisse og selvfølgelig også, hvad prisen var for den. Ikke bare for én selv og familien, men for institutionen og for hele den samlingskraft og kontinuitet som en kongelig familie repræsenterer for sit land,« siger prins Joachim i dokumentaren "Den anden prins", der sendes på TV2 tredje juledag.

Tilværelsen efter skilsmissen var dyster, og selv siger han, at tvivlen endte med, at han stillede sig selv et af de mest fundamentale spørgsmål: Hvad er jeg overhovedet værd som menneske?

Prins Joachim: »Der har været sagt og skrevet utrolig meget, som jeg ikke kan genkende« Prins Joachim og familien har fysisk forladt det sønderjyske, men Sønderjylland ligger i familiens dna.

»Jeg havde i den mørkeste periode dengang ganske få nære venner, og så stykkede jeg langsomt en verden sammen med deres hjælp, støtte og råd eller venlige tid og lyst til at høre på mig øse ud af det hele. Det tog mig et par år at begynde at se lidt lysere på tilværelsen,« siger prinsen ifølge TV2.

Skilsmissen, den første i den kongelige familie i et århundrede, kalder han skelsættende, men alternativet var »et uleveligt liv«.

I dag lever han, efter at have lagt tilværelsen som landmand på Schackenborg bag sig, i Klampenborg nord for Købehavn med prinsesse Marie. Parret blev gift fire år efter prins Joachims skilsmisse, og sammen har de to børn – prins Henrik på otte år og prinsesse Athena på fem.