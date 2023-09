Statsminister Mette Frederiksen (S) har talt en del om at sætte kommunerne fri og om, at alt ikke skal styres fra Christiansborg. Alene af den grund er det besynderligt, når hun nu vil blande sig så meget i kommunernes og regionernes tilrettelæggelse af arbejdet, at hun meget specifikt udpeger, hvilke faggrupper af offentligt ansatte der skal have mere i løn: sosu-assistenter og -hjælpere, sygeplejersker, pædagoger og ansatte i Kriminalforsorgen.