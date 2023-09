Selv for en dreven mediciner, som er vant til at skære ind til benet, kan det være svært at finde ud af, hvor det danske sundhedssystem bløder mest. Er det mangel på personale, dårlig organisering, flere syge eller sygeplejerskernes lønkrav eller noget helt fjerde eller femte, som er årsag til, at sundhedssystemet er nødlidende og har behov for indgreb? Søren Brostrøm er befriende ærlig, når han konstaterer, at løsningen ikke ligger i ”send flere penge”. Hvilket ellers har været især venstrefløjens slagord i mange år. Lige så ærligt slår han fast, at man ikke kan rekruttere sig ud af problemerne. Med andre ord batter hverken lønforhøjelser eller flere sygeplejersker, hvis sundhedssystemet skal have en chance for at komme sig.