Danmark er blevet en gastronomisk destination, og hvem skulle nu have troet det? Da Jyllands-Postens daværende kulturredaktør, den legendariske Jens Kruuse, udgav bogen ”En rejse værd” om Frankrigs trestjernede Michelin-restauranter, måtte han nærmest undskylde i bogens indledning for at beskæftige sig med noget så vidtløftigt som luksusmad