For et år siden fik Oleksii Reznikov en fornem dansk hædersorden: Forsvarets Medalje, som gives til danskere og udlændinge, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. Reznikov, som var til donorkonference i København i sin egenskab som Ukraines forsvarsminister, fik som første udlænding medaljen »for sit stærke lederskab under den ukrainske kamp under den russiske invasion«.