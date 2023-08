Flere års ventetid for at få sin sag for retten er både umenneskeligt og til stor skade for følelsen af retssikkerhed i et samfund. Og det er helt ubegribeligt, at man ikke fra politisk hold for længst har erkendt, at domstolene skal kunne følge med, når der afsættes flere ressourcer til politi og anklagemyndighed.

Men desværre tyder meget på, at Danmark igen står med et klassisk eksempel på, at politikerne er hurtige ved havelågen, når det gælder indgreb over for det, som er synligt, og som kan koges ned til et tweet eller to minutter på tv. Den mere kedelige, komplicerede, men nødvendige opfølgning lader de ligge. Tidligere er eksempelvis Forsvarets elendige forfatning afdækket. Politikerne ville gerne bevilge penge til våben, som kunne vises frem, men ikke til alt det, som skulle ligge på lager. Resultatet blev et udsultet forsvar, som der nu skal bruges mia. af kroner og adskillige år for at rette op på.