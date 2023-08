Den nye koran-krise må helst ikke handle for tydeligt om, at grundlæggende vestlige værdier udfordres af en muslimsk verden med et fundamentalt andet syn på ytringsfrihed, religionskritik, kvinders og minoriteters rettigheder, frihed for den enkelte osv. På mange områder står to sæt værdier over for hinanden som ild og vand. Forskellene