Denne sag er ikke hverdagskost i Danmark, for vi anser os selv for at være et nogenlunde anstændigt land. Ifølge en demokratiforsker på Aarhus Universitet, som for nylig kortlagde verdens demokratier, var Danmark verdens bedste demokrati. En fundamental del af styrketesten i et demokrati er vores retsstat. Det er via lov og ret, at vi opretholder en afgørende grundlogik. Fair rettergang og fælles forståelse af rigtigt og forkert. Det er, fordi vi stoler på systemet, at vi er et af de lande, der har den højeste tillid til det. Vi er et land, hvor vi kunne ønske os meget mere offentlighed, men trods alt historisk har haft en høj grad af åbenhed i blandt andet vores retspleje.

Når byretten har forholdt sig til sagen, har dommeren vægtet anklagemyndighedens argumenter tungest. Her har man krævet lukkede døre, fordi hele omdrejningspunktet for sagen er efterretningsarbejde, som ikke tåler dagens lys. Alternativet har ifølge anklagemyndigheden været, at sagen ikke kunne føres. Man har med andre ord taget hele sagen om gidsel og dermed truet sig til mørklægning.