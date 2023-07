For en måned siden var Mark Rutte i Tunesien sammen med Italiens premierminister, Giorgia Meloni, som også kan tale med om et markant stigende antal mennesker, som forsøger at komme til Europa. På det tidspunkt havde 53.800 migranter forsøgt at krydse havet for at komme til Italien. I samme periode sidste år lå tallet på 21.700, fremgik det af en opgørelse fra det norske nyhedsbureau NTB.

Intet tyder på, at det holder op, og stort set dagligt kommer der rapporter om forliste både. For dem, som når frem til Europa, er chancerne for at blive større end risikoen for at blive sendt tilbage. EU-landene har både samlet og enkeltvis i årevis kæmpet med tilbagetagelsesaftaler og effektiv hjemsendelse.

Corona-epidemien lagde en dæmper på såvel migrationen som de politiske partier, der har slået sig op på en uforsonlig udlændingekritisk linje. Nu er de stærkt på vej tilbage. I Tyskland publicerede ARD i forrige uge en meningsmåling, som gav det indvandrerkritiske AfD 20 pct. af stemmerne. AfD ville ifølge målingen blive Tysklands næststørste parti.