10/07/2023 KL. 16:30

Det er forfriskende at kalde nogle mænd "middelmådige". Men det er næppe det ordvalg, der skal sætte ekstra fut i ligestilligen

Vi skal ikke nedgøre de middelmådige, men at Deloittes talentspejder skærer budskabet skarpt for at få kvinderne frem i bussen, er fuld forståeligt. For det går ikke imponerende hurtigt med ligestillingen i toppen.