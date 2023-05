Dansk Industris topchef, Lars Sandahl Sørensen, øverste repræsentant for over 19.500 virksomheder med flere end 560.000 medarbejdere, delte for nylig en stor bekymring i et interview i Berlingske. Han mener, at vi er ved at skabe et samfund, hvor vi mister evnen til fordybelse med store konsekvenser for fantasi, indlæring og medmenneskelighed.