Omsider, kunne man fristes til at sige, har en dansk regering indset, at der ikke er nogen vej uden om EU. Og at EU har en forpligtelse over for egne demokratiske naboer. Da Mette Frederiksen trådte til som statsminister, mente hun, at det var »en mærkelig prioritering« at tale om, hvorvidt Albanien skulle være medlem af EU.