Når man bor i Danmark, som er et rigt land med et af verdens højeste skattetryk, må man forvente at få en fair og fagligt forsvarlig behandling i mødet med sundhedsvæsenet. Tænk, hvis man nu boede i et land, hvor andre hensyn stod over borgernes, hvor der blev puttet med oplysninger og snydt på vægten for at få regnskabet til at gå op. Sag efter sag i sundhedsvæsenet viser, at virkeligheden igen og igen overgår forestillingerne. For hvem havde forestillet sig, at man i Danmark, landet, hvor tillid er en højt skattet værdi, skulle ende et sted, hvor der kynisk, koldt og beregnende gambles med dødssyge patienters helbred.