Fagbevægelsens største slagsmål med regeringen står netop nu om retten til at arbejde mindre. Slaget om store bededag er tabt, men forude venter nye: om ret eller mulighed for at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet end den fastlagte pensionsalder. De røde faner var fundet frem, og socialdemokraterne havde flere steder fået at vide, at de ikke var velkomne ved årets 1. maj-arrangementer. Sådan set var der lagt op til kamp af den slags, hvor man skåler med hinanden, mens man skriger på mere fritid, men festen fes ud, før den begyndte. Formanden er forsvundet.