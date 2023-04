Regeringen fortjener ros for at sætte den nye migrationskrise i Europa til debat. Det letteste ville være at putte sig og håbe på, at uvejret nok kører uden om lille Danmark. Men tallene er så alarmerende, at det ville være helt uansvarligt. Udlændingeminister Kaare Dybvad Bek (S) gør derfor helt ret i at sætte temaet på dagsordenen.