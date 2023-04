Det skete. Der blev truffet en ulovlig beslutning om at aflive alle mink i Danmark. Det faktum er værd at holde fast i i en tid, hvor det står mere og mere uklart, hvem der havde ansvar for hvad. Det, som fremstod som en virkelighed for mindre end et år siden, da Minkkommissionens rapport blev offentliggjort, er nu afløst af en ny virkelighed.