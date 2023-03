I en verden, hvor der er mere end rigeligt at være bekymret over, er der ikke just behov for, at ansvarlige myndigheder bidrager til at forværre nervøsiteten.

Ikke desto mindre er det, hvad der har kunnet iagttages, siden USA’s 16.-største bank, Silicon Valley Bank i Californien, den 10. marts bukkede under for et stormløb fra