Farce, tragedie, grotesk totalteater. Der er vist frit valg på alle hylder, når nedsmeltningen i Nye Borgerlige skal have en passende karakteristik. Men inden den rungende latter kommer for godt i gang, er der grund til at minde om, at vi jo faktisk taler om et politisk parti med sæde i Folketinget, betroet et ansvar af en del vælgere,