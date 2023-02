Tirsdag ringer klokkerne for store bededag, når Folketinget kaldes til sidste og afgørende afstemning om ”L 13 Forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag”.

Forslaget er blevet hastet både gennem høringsfasen og lovgivningsfasen. Og meget tyder da også på, at der på ingen måde er overblik over, hvad der tabes, og hvad der vindes på, at store bededag afskaffes som helligdag fra og med 1. januar 2024.