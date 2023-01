Det er klassisk dansk transportpolitik.

Skatteyderne betaler over en kvart milliard kroner for at etablere en tre kilometer kort jernbanestrækning til en lufthavn, som tilbyder 5.000 gratis parkeringspladser. Resultatet? I gennemsnit to passagerer pr. togafgang – siger og skriver to – og en årlig driftsudgift, der nærmer sig