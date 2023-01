Lidice, Oradour-sur-Glane – og nu Butja. Hvor de to første bynavne står som skamstøtter over nazityske massakrer under Anden Verdenskrig i Tjekkoslovakiet og Frankrig, vil Butja i Ukraine gå over i historien som et symbol på det civilisationssammenbrud, der er forbundet med præsident Putins angrebskrig mod et fredeligt naboland.