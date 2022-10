Man skal være radikal. Ja, muligvis skal man være Sofie Carsten Nielsen selv for at forstå den radikale logik. I sommer mente partiet, at Mette Frederiksen var både magtfuldkommen og egenrådig. Forleden pegede de på hende som statsminister.

Kort fortalt, så har De Radikale fremprovokeret et valg for at kunne pege på den statsminister,