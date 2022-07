101 unge begynder efter sommerferien at læse antropologi på Aarhus Universitet. På Københavns Universitet er det 90. Tillykke til dem; held og lykke. Men det er ikke længere nok med den type automatreaktion. Har samfundet brug for så mange nye antropologer? Vi iler med at forsikre om, at dette fag er valgt rent alfabetisk.