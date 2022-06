Hvad er der tilbage af Dansk Folkeparti udover navnet? Ikke meget. Partiet, som voksede til at blive Danmarks næststørste og trådte helt, helt ind i magtens cirkler, fremstår nu som et håndværkertilbud. En ruin, som man lige så godt kan rive helt ned for at begynde forfra. Tømt for indhold, tømt for energi. De få, som endnu holder skansen, lyder som tragiske klovne, som forsøger at give forestillingen flyvehøjde, selv om kulisserne bogstaveligt talt ramler ned omkring dem.