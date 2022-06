Det bliver fem meget lange år for Emmanuel Macron i Élysée-palæet. Dårligt nok er han valgt for en ny periode som Frankrigs præsident, før vælgerne – det mindretal, der gad stemme – straks begynder at save i hans magtbastion. Parlamentsvalget, der blev afsluttet søndag, rejser virkelig spørgsmålet om, hvordan og hvorvidt overhovedet Frankrig