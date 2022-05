Den eneste kulturpolitiske markering i forståelsespapiret fra 2019 mellem regeringen og støttepartierne på venstrefløjen kommer på absolut sidste side. Og så er det endda ikke engang et selvstændigt punkt. Under en opremsning af hvordan regeringen og dens støttepartier mener, at det danske demokrati skal fremmes, står der, at public service skal styrkes.