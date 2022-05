Intet køretøj var så berømt under kampagnen op til folkeafstemningen den 23. juni 2016 som den røde bus med påskriften: »Vi sender 350 mio. pund om ugen til EU. Lad os bruge dem til at finansiere vores sundhedsvæsen!«

Det slagkraftige budskab var medvirkende til, at et flertal af vælgerne stemte for Storbritanniens udtræden