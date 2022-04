I 1980’ernes monopolfjernsyn kunne man muntre sig med legendariske Gotha Andersen give den som skolelærer, der var til fals for ”flid, fedt og snyd”. I dag er virkeligheden en helt anden. Der går ikke en uge uden beretninger om segnefærdige skoleelever og studerende, der ømmer sig over det pres, som forventningen om 12-taller lægger på dem. Ja, et 12-tal er ikke nok. Det skal helst være en hel buket.