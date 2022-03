»Troen ser bedst i mørke.« Man skal lede længe for at finde amerikanske præsidenter, der citerer Søren Kierkegaard, men lørdag aften i Warszawa fandt Joe Biden anledning til at gøre det med henvisning til, at vi lever i mørke tider.

»Intet i kampen for frihed er enkelt eller let. En kamp mellem demokrati og autokrati, mellem