Forholdet mellem stat og folkekirke er ofte blevet beskrevet som et fornuftsægteskab. Og lige så ofte omtales kirken som en statskirke. I grundloven hedder det da også, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten, og at folkekirkens forfatning skal ordnes ved lov. Det kan alt sammen lyde meget statsstyret, men samtidig har det altid været magtpåliggende at sikre folkekirken et udpræget selvstyre.