For nylig viste en undersøgelse af danskernes medievaner, at den mest benyttede streamingkanal i Danmark er Youtube. På andenpladsen finder man faktisk DRTV, DR’s streamingplatform. Og først på tredjepladsen Netflix. I regeringens udspil til en ny medieaftale, som kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen fremlagde torsdag, er Youtube imidlertid ikke nævnt med et ord, selv om regeringen vil have de internationale streamingtjenester til at aflevere 5 pct. af omsætningen i Danmark.