Vi begynder med en rask lille quiz: Hvilken platform var danskernes foretrukne at streame indhold fra i 2021? Svaret kan findes længere nede i lederen. Men det kan allerede nu afsløres, at det ikke var hverken DR eller TV 2. Dog ligger DRTV – DR’s platform for streaming – godt til med 53 i ugentlig dækning. Ligesom også TV 2’s betalingsplatform, TV 2 Play, oplever vækst med en ugentlig dækning på 24 pct., altså tilgår 24 pct. af danskerne på et eller andet tidspunkt i løbet af en ug