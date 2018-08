Der er to myter, som godt og grundigt aflives i den FN-rapport, der mandag blev offentliggjort om Myanmar, det tidligere Burma.

Den ene er, at buddhisme er en særligt fredselskende religion, der praktisk taget udelukker, at dens udøvere begår overgreb.

Den anden er, at nobelprismodtagere er stort set fejlfri, især når det drejer sig om at forsvare menneskerettigheder.

Nu er det overvejende buddhistiske Myanmar ikke ukendt med diktatur og forfølgelse af modstandere til den mangeårige militærjunta. Men hvad soldaterne ifølge utallige vidneudsagn, der er detaljerede og til dels understøttes af satellitfoto, har begået af ugerninger, er så hårrejsende læsning, at det alligevel overrasker. Tusindvis af muslimske rohingyaer, navnlig i Rakhine-regionen, er blevet dræbt eller såret, voldtaget eller på anden måde forfulgt. Landsbyer er brændt ned, ofte med beboerne i deres huse. Det er sket »målrettet eller tilfældigt«. Massevoldtægter, begået af soldater, var så almindelige, at rapporten fortæller om en overlevende, der erklærede, at hun var heldig, fordi hun »kun« var blevet voldtaget tre gange. Ofte har mord og mishandlinger over for rohingyaer fundet sted, mens de flygtede.

FN-rapport: Generaler i Myanmar bør anklages for folkemord

Aung San Suu Kyi er et eksempel på, at end ikke helgenskikkelser er ufejlbarlige. Aung San Suu Kyi er et eksempel på, at end ikke helgenskikkelser er ufejlbarlige.

Rapportørerne fra FNs menneskerettighedsråd anbefaler, at Myanmars militære øverstbefalende og fem generaler retsforfølges for folkemord. Det manglede bare, og det kan kun gå for langsomt, selv om bevismaterialet, formodentlig ved en international domstol, bør være så nagelfast som muligt.

Edinburgh trækker frihedspris til Aung San Suu Kyi tilbage

FN-rapportørerne kunne standse her, men det gør de ikke. Faktisk kommer de med en sønderlemmende kritik af Aung San Suu Kyi, landets reelle, politiske leder og modtager af Nobels Fredspris. Hendes regering, hedder det, har »tilladt hadsk tale at blomstre, ødelagt dokumenter og undladt at beskytte mindretal over for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser«.



Ret meget værre kan et skudsmål vel ikke blive, hvis man ikke direkte har haft fingeren på aftrækkeren.

Det er ikke første gang, at en nobelprismodtager efterfølgende er fundet mindre end velegnet til at modtage hæderen. Der var nordmanden Knut Hamsun, der fik den i 1920 og senere som nazisympatisør forærede Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels sin medalje. Der var tyskeren Günter Grass, som fik den i 1999, men først et godt stykke tid senere talte om sin fortid i Waffen-SS. Man kan dog roligt kalde Aung San Suu Kyi den største skuffelse blandt nobelprismodtagere efter Anden Verdenskrig.



Anklagen mod hende forklejner ikke hendes indsats for et mere demokratisk Myanmar, hvor hun har været i husarrest i tilsammen en halv snes år. Tildelingen af nobelprisen – og et hav af andre udmærkelser – var da også forståelig i sin tid. Men Aung San Suu Kyi er et eksempel på, at end ikke helgenskikkelser er ufejlbarlige.

Udløseren for det tilsyneladende folkemord var et angreb, begået af en såkaldt rohingya-befrielsesfront, mod politistationer og en kaserne sidste år. Det er naturligvis også forkasteligt, men som rapporten slår fast, var myndighedernes reaktionerne »voldsomt ude af proportioner«. Og Suu Kyi har aldrig utvetydigt fordømt, det skete. Hvor er i øvrigt protesterne fra den europæiske venstrefløj, der ikke holder sig tilbage, når det gælder f.eks. Israels behandling af palæstinenserne, og hvor er reaktionerne fra arabiske lande? Er Myanmar virkelig så lille og ubetydeligt?