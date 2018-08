Om Fox-kritikken af Danmark: Når sandheden skal frem

Danskere ranker gerne ryggen, når nogen i udlandet siger noget pænt om Danmark, eller når landet placerer sig godt i internationale undersøgelser. For en uge siden skrev nobelprisøkonomen Paul Krugman i en kronik i The New York Times ganske rosende om ”smørhullet Danmark". De eneste kritikpunkter, som han havde, er, at Danmark i årene efter finanskrisen har betalt dyrt for den danske krones kobling til euroen, og at bl.a. danske ord ofte ikke udtales, som de staves.





Anderledes tynd er huden, når der fra udlandet lyder kritik, eller når nogen ligefrem drister sig til at mene, at Danmark ikke nødvendigvis er det drømmesamfund, som danskerne forsøger at bilde sig selv ind.

For et par dage siden brugte Trish Ann Regan på den amerikanske tv-station Fox News det økonomisk-politiske sammenbrud i Venezuela som overgang til at gå i rette med demokraternes forherligelse af Danmark.

Amerikansk tv-vært i dirrende angreb på Danmark

Sammenligningen er meningsløs, men giver grund til at notere sig, at Danmark er blevet en del af den politiske debat i USA frem mod midtvejsvalget til november. I præsidentvalgkampen for to år siden brugte Bernie Sanders Danmark som rollemodel for, hvordan han mener, at USA bør udvikle sig, og de mange især unge tilhængere, som den demokratiske senator fik, har siden holdt fast i Danmark som referenceramme for et socialdemokratisk USA.

Tidligere ambassadør Gifford forsvarer Danmark over for Fox-vært

Fox News har aldrig lagt skjul på at være forankret hos republikanerne, og kanalen er i dag en af de politisk mest indflydelsesrige i USA. Ingen kan derfor påstå sig overraskede, når en nyhedsvært som Trish Regan går i rette med det, hun betegner som ”socialisme”.

I indslaget henviser Trish Regan til, at offentlige ydelser i velfærdssamfundet Danmark ikke er ”gratis”, men bl.a. betales med en topskat på 56 pct., en moms på 25 pct. og registreringsafgifter på mere end det dobbelte af bilens faktiske pris. Andre forhold fremdrages, hvor det faktuelle indhold enten er angribeligt eller direkte ukorrekt, eksempelvis når det gælder forståelsen af det danske skattesystem eller arbejdsfrekvensen. Essensen er imidlertid, at Fox News’ seere bibringes det klare indtryk, at hvis demokraterne kommer til magten, venter der amerikanerne danske tilstande.





Finansminister Kristian Jensen har reageret prompte.





»Undskyld min direkte sprogbrug, men hun skal simpelthen ikke pisse på Danmark,« siger han.





Måske ville Kristian Jensen hellere have haft, at Fox News henviste til hans nylige pralerier med, at de offentlige udgifter i Danmark siden år 2000 netto er steget med 136 mia. kr., at Venstre nu går til valg på at øge de offentlige udgifter, og at Kristian Jensen har afvist yderligere lempelser i beskatningen af lønindkomst.

Danmark har ifølge OECD verdens højeste skattetryk, der finansierer verdens relativt set største offentlige sektor.

Kristian Jensen om Fox-studievært: »Hun skal ikke pisse på Danmark«

Gennem generationer har danskerne valgt at opbygge samfundet anderledes end USA, hvilket aldrig har afholdt også danske politikere fra at kritisere amerikanerne for den måde, hvorpå de har valgt at indrette sig.





Tilsvarende kunne man spørge, om Fox News – alle faktuelle fejl og misforståelser ufortalte – har en pointe i, at det danske samfund fra den anden side af Atlanten kan forveksles med socialisme. Det er nærliggende at spørge om, når vi har en liberal finansminister, der ikke vil lempe skatten og blot lader den offentlige sektor vokse. Det burde Kristian Jensen reflektere over frem for at stille sig fornærmet an.