På trods af alle verdens fortrædeligheder hører det til de absolutte sjældenheder, at en ambassadør bliver erklæret persona non grata og får 24 timer til at forsvinde.





Ikke desto mindre er det, hvad Dennis Horak, Canadas ambassadør i Saudi-Arabien, er blevet udsat for tillige med indstillingen af flyvninger mellem de to lande samt et stop for al ny handel og nye investeringer. Endvidere truer Saudi-Arabien med at trække sine op imod 15.000 statsstøttede studerende ud af Canada og flytte dem til USA, Storbritannien, Australien, New Zealand og Singapore, hvilket vil være en alvorlig økonomisk bet for canadiske universiteter.





Ambassadøren bliver smidt på porten, fordi Canadas udenrigsminister , Chrystia Freeland, offentligt har opfordret Saudi-Arabien til at løslade søskendeparret Raif og Samar Badawi.





Raif Badawi har siden 2012 siddet fængslet, idømt 1.000 piskeslag og 10 års fængsel for at kritisere toneangivende gejstlige. Hans kone og børn bor i Canada og har for nylig opnået canadisk statsborgerskab. Hans søster er en kendt fortaler for kvinders rettigheder, herunder stemmeret samt en afskaffelse af det patriarkalske system, hvor kvinder ikke må gifte sig, arbejde eller rejse uden tilladelse fra et mandligt familiemedlem. Samar Badawi, der har været tilbageholdt siden juni i år, blev i 2012 tildelt hædersprisen International Women of Courage Award af USA’s udenrigsministerium.





Siden han blev udpeget til arvtager for kong Salman, har kronprins Mohammed forsøgt at fremstå som den progressive kraft i det konservative kongedømme. Biografer er blevet genåbnet, det frygtede religiøse politi har fået frataget beføjelser, og kvinder har fået lov til at køre bil, men parallelt hermed har de saudiarabiske myndigheder slået hårdere ned på kritikere og dissidenter.





I sin korte tid ved magten har kronprins Mohammed taget Libanons premierminister som gidsel, sat hen ved 200 af Saudi-Arabiens rigeste og mest indflydelsesrige personer i husarrest for påstået korruption samt indledt en blokade mod nabolandet Qatar, der ikke vil presses ind i rollen som en saudiarabisk vasalstat.





Hvad menneskerettigheder og kvinders rettigheder angår, er Saudi-Arabien sandt for dyden ikke nogen rollemodel, hvilket har ført til hyppig kritik, der dog i reglen er blevet håndteret på de indre diplomatiske linjer.





Krisen mellem Canada og Saudi-Arabien kan synes inferiør. Handelen mellem de to lande består især af canadisk eksport af militærudstyr, der dog ikke ventes berørt. Da Canada ligesom Saudi-Arabien er en olieeksporterende nation, spiller energi heller ingen rolle.





Kronprins Mohammed vil gerne fremstå som reformatoren, der fører Saudi-Arabien ind i det 21. århundrede og frigør kongedømmet fra afhængigheden af eksporten af fossile brændsler. Ved flere lejligheder har kong Salman måttet intervenere, når sønnen har bevæget sig for langt ud ad en tangent, hvilket sikkert har krænket kronprinsens machogen. At spille stærk mand over for Canada fører ingen steder hen, men understreger tværtimod kronprins Mohammeds manglende modenhed. Da hans 82-årige far har et skrantende helbred, er det ildevarslende, at Saudi-Arabien har et sådant brushoved som kronprins.





Hvis et par menneskeretsforkæmpere kan udløse en alvorlig diplomatisk krise, må kongedømmet institutionelt betragtes som så svagt, at det kun kan være et spørgsmål om tid, før det kollaberer.

