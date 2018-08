Tidligere på sommeren afviste Europa-Parlamentets bureau et forslag om, at parlamentarikerne skal føre regnskab med de omkring 32.000 kr., et medlem hver måned modtager i såkaldte blyantspenge. Pengene skal gå til kontorhold i hjemlandet, men i hvor stort et omfang de faktisk gør det, er der altså ingen, der ved; pengene kan parlamentarikerne for så vidt stikke skattefrit i lommen, og sådan skal det altså ifølge bureauet, som holdt sin afstemning bag lukkede døre, blive ved med at være.



De lukkede døre betyder, at vi ikke kender begrundelsen for parlamentets interne afvisning af mere kontrol med parlamentets brug af skatteydernes penge. Men man tør gætte på, at begrundelsen har lignet den, man ofte hører fra medlemmer af det danske folketing, når det har været på tale at afskaffe de 62.080 skattefri kroner om året, en MF modtager til dækning af diverse udgifter i forbindelse med folketingsarbejdet. Når kritikere har anført, at udgifterne af den art kunne og burde refunderes mod forevisning af bilag, lyder svaret oftest, at det sandelig ville være alt for bøvlet.





Den erfaring deler jo enhver almindelig skatteyder. Det er virkelig meget bøvlet at skulle dokumentere denne eller hin udgift med henblik på at få fradrag, ligesom det er bøvlet at skulle gemme et bilag på to danskvand og en kyllingesandwich, hvis man skal have regningen refunderet. Men sådan er det jo. Eller rettere: Sådan er det for alle andre end de politikere, der har vedtaget lovene om, hvor meget andre mennesker skal dokumentere.

Det er et usundt princip. Hvis Folketinget vedtager en hastighedsgrænse på motorvejen, må den gælde alle, også folketingsmedlemmer, selv om man som MF’er utvivlsomt kan have meget travlt og være forsinket til et møde. Men det kan andre også være, og man får ikke af den grund ret til at køre hurtigere end det tilladte – sådan må det være i et folkestyre. Politikere skal være klar til at tage den medicin, de selv ordinerer, uanset hvor bøvlet eller besk den måtte være. Og hvis erfaringen kunne anspore til, at reglerne blev gjort mindre komplicerede for alle, så ville der være al mulig grund til at glæde sig over det.

I tilfældet EU gør yderligere et forhold sig gældende.

En af de få parlamentarikere, der har været aktiv for at lave tingene om, er Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU. Hun holder sig ikke tilbage, når det gælder om at løfte sløret for de faktiske forhold i EU-industrien, og hun offentliggør glad og gerne de stribevis af frokost- og middagsinvitationer, hun modtager hver måned, og holder dem op mod de skattefri diæter, ligesom hun har fremlagt sine bilag efter beregninger, der viser, at hver EU-parlamentariker koster op mod 5 mio. kr. om året, og at hun på et år får udbetalt 683.000 kroner skattefrit – uden krav om dokumentation.

Det er voldsomme tal og øger næppe begejstringen for EU i den brede befolkning. Men er EU-modstanderen Rina Ronja Kari virkelig den eneste parlamentariker, der har interesse i åbenhed? Burde ikke netop de mest EU-begejstrede politikere bakke op om både åbenhed og mådehold med skatteydernes penge? Det virker hverken særlig logisk eller særlig tillidsvækkende, når man så blankt og i al hemmelighed afviser selv den mindste kontrol med de midler, der udbetales til parlamentarikerne. Det giver et indtryk af, at man har noget at skjule og bærer ved til den politikerlede, der er tidens svøbe.