JP mener: Hvilken verden lever Zuckerberg mon i?

Facebook er i ilden af mange grunde. Ingen vil påstå, at det er særligt nemt at håndtere det verdensomspændende, monopolagtige informationsforum, som de fleste har en holdning til. Men Facebook-chefen, Mark Zuckerberg, gør det nu heller ikke lettere for sig selv.

Hvad skal fjernes? Hvad kan tillades? Det kan der næppe skrives en manual ud for, men Facebook forsøger alligevel at håndhæve visse regler. Facebook er beundringsværdigt gået til kamp mod fake news, racisme, opfordringer til vold o. lign.. Man er også gået til kamp mod bare bryster. De kan ikke tillades, så fotos bliver fjernet. Nogle er taknemmelige; andre finder det latterligt og principielt dybt problematisk.

Nu har Zuckerberg igen gjort det svært for sig selv. Han vil ikke foranledige, at udspredelsen af den såkaldte Holocaust-løgn – at massemordet på seks millioner jøder under Anden Verdenskrig slet ikke fandt sted – fjernes fra Facebook. Hans forklaring er eventyrlig: Han regner ikke med, at påstanden bevidst fremføres som et falsum. Med andre ord: Det er kun mennesker, som ikke ved bedre, der fremsiger den.

Hvilken verden lever Zuckerberg mon i? Ser han ikke, at antisemitismen er på fremmarch overalt? Rapporter om overfald og chikane mod jøder vækker bekymring i mange lande. Jødehadet – det gamle og det nye – stikker sit hæslige fjæs frem igen. Og nu vil Zuckerberg give dette ultimative antisemitiske våben friløb.

Naturligvis er det principielt interessant, om ikke også Holocaust-løgnen er dækket af ytringsfriheden. Skal ikke alle synspunkter have lov til at blive offentliggjort? I nogle lande – Tyskland, Østrig, Holland – er det decideret forbudt at udsprede påstanden, og i disse lande retter Facebook ind og fjerner sådanne tekster. Den tyske forfatningsdomstol afgjorde i 1994, at udspredelse af Holocaust-løgnen ikke falder ind under ytringsfriheden.

Det er en særlig tysk afgørelse, som har sin bestemte historiske baggrund, men grundlæggende rimer Zuckerbergs afslappede holdning til Holocaust-løgnen ikke med hans fine indsats i øvrigt for at bekæmpe fake news. Der mangler også proportioner: Ingen bare bryster som i tilfældet med den danske forfatter Peter Øvig Knudsens bog om hippier, men gerne dybt krænkende påstande om, at verdenshistoriens nok værste forbrydelse aldrig fandt sted.

Holocaust må være én af de bedst dokumenterede begivenheder overhovedet. Der er simpelt hen ingen plads til den mindste tvivl om, hvad der foregik i Auschwitz og de øvrige udryddelseslejre. Så når Zuckerberg siger, at de, der udbreder Holocaust-løgnen, gør det, fordi de bare ikke ved nok om historiske kendsgerninger, så er han mere naiv, end politiet burde tillade – og endnu mere historieløs og politisk tonedøv end dem, han reelt tager i forsvar.

Det er alle demokraters ansvar at forsvare, hvad der er tilbage af jødisk liv og kultur i Europa. Efter Anden Verdenskrig ville de fleste have forsvoret, at det igen skulle blive aktuelt. Men i mange lande er de jødiske samfund så pressede, at de er ved at forsvinde. Sverige er desværre et rystende eksempel, som får lov at køre mærkeligt under radaren. Udvandringen af jøder fra Frankrig til Israel er også et sørgeligt kapitel. Herhjemme er der også tilbagevendende episoder med chikane af danske jøder. At give frit løb til Holocaust-løgnere i en sådan situation er helt uansvarligt.

Mark Zuckerberg burde gennemtænke sin argumentation igen. Han kan ikke bare kigge væk.