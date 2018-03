JP mener: Det er en kaotisk fyring

Rygterne har kørt så længe, at man ikke skulle tro, at det ville overraske nogen, at USA’s præsident Donald Trump fyrede sin udenrigsminister Rex Tillerson.

Alligevel har chokeffekten været noget nær maksimal, dels på grund af tidspunktet for fyringen, dels på grund af måden, som den er effekturet på.

Vanen tro er det sket på Twitter tidlig morgen i Washington, D.C., og denne gang med den ekstra dimension, at Tillerson angiveligt måtte læse om sin afsked på Twitter.

I så godt som alle lande i verden – demokratiske som diktaturer – er udenrigsministerposten den tungeste næstefter regeringschefen. I USA, der ikke har en premierminister, er udenrigsministeren reelt endnu vigtigere.

Af samme grund er ethvert skifte grundigt planlagt og bliver gennemført på en sådan måde, at det understreger kontinuiteten på den så vigtige post.

I skrivende stund kan det ikke afvises, at der kan ligge grundig planlægning bag afskedigelsen af Rex Tillerson, men den måde, hvorpå fyringen er ført ud i livet, bærer det umiskendelige præg af, hvordan det foregår i dele af erhvervslivet, når der tages brat afsked med højtstående medarbejdere, og ikke som en ministerudskiftning i verdens vigtigste supermagt bør foregå.

Rex Tillerson har været med, siden Trump rykkede ind i Det Hvide Hus, og allerede tidligt i forløbet har det stået klart, at præsidenten og hans udenrigsminister ikke blot har set forskelligt på en række geopolitiske udfordringer, men også i måden at håndtere dem på.

Med sin fortid som bestyrelsesformand og administrerende direktør for ExxonMobil, verdens største privatejede olieselskab, har Rex Tillerson ikke blot haft et vidtforgrenet netværk verden over, men også en stor rutine i forhandlinger med vidt forskellige modparter, herunder regeringer.

Donald Trump, derimod, har ikke blot haft et beskedent globalt udsyn, men har også haft en erhvervsmæssig snarere end diplomatisk tilgang til udenrigspolitik.

Tillerson har ikke delt Trumps opfattelse af, at atomaftalen med Iran bør rives i stykker. Han har også vendt sig mod den isolation af Qatar, som USA’s nære partner Saudi-Arabien har gennemført sammen med sine allierede.

Det er også kendt, at Tillerson ikke ser nogen mening med den handelskrig, som Det Hvide Hus er på vej ud i – ikke blot med Kina, men også med USA’s Nato-allierede i Europa.

Og endelig har Rex Tillerson, der ellers længe var kendt som klimaskeptikere, fundet det uklogt, at præsident Trump har trukket USA ud af frihandelsaftalen Trans-Pacific Partnership (TPP) samt ikke mindst af FN’s klimaaftale.

Der er så mange brudflader mellem præsidenten og hans nu fhv. udenrigsminister, at man med rimelighed må mene, at Rex Tillerson fra første dag har levet på lånt tid.

Beslutningen om, at CIA-chefen Mike Pompeo skal overtage udenrigsministerposten, er et kraftigt signal om, at præsident Trump vil have en udenrigsminister, der parerer ordre.

I en situation hvor Trump uden grundige forudgående drøftelser i regeringen har sagt ja til at møde Nordkoreas despotiske leder Kim Jong-un, kan et skifte på udenrigsministerposten være gift for den videre proces; da især fordi netop Tillerson har været fortaler for en diplomatisk løsning.

Det kan ikke afvises, at Mike Pompeo kan blive en god udenrigsminister, men den kaotiske måde, som hans udnævnelse sker på, er alt andet end betryggende.