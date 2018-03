JP mener: Ingen aner, hvad Femern-forbindelsen koster

Et mildt sagt malplaceret forsøg på statsejet humor er nu endt på EU-Kommissionens bord.

Årsagen er et brætspil til børn, der er blevet brugt som led i markedsføringen af den kommende Femern-forbindelse.

Spillet, der er udviklet af statsselskabet Femern a/s, går ud på at lære sagesløse børn, at den hurtigste vej til sejr går via den faste forbindelse. Lander man til gengæld på felterne med enten Rødby eller Puttgarden, skal man som straf »stå over tre omgange på grund af omstigning til færgen«.

Rederiet Scandlines betragter spillet som »en usand, perfid og nedladende behandling af en konkurrent« og har derfor anmeldt Femern a/s til EU-Kommissionen.

I et svagt øjeblik kan man dårligt bebrejde Femern a/s behovet for at være morsom, da der sandt for dyden ikke er meget at grine af i forbindelse med dette, Danmarks suverænt dyreste offentlige anlægsprojekt nogensinde.

Oprindelig var tunnelen under Femern Bælt budgetteret til at ville koste 40,5 mia. kr. fra den danske til den tyske kyst. Andre 12,2 mia. kr. – svarende til 33 pct. af den forventede byggesum – var afsat til at dække uforudsete udgifter.

Da Femern a/s i 2014 åbnede tilbuddene fra de entreprenørkoncerner, der ønskede at deltage i projektet, stod det klart, at byggesummen ikke ville blive på 40,5 mia. kr., men derimod 49,4 mia. kr. Hvad den endelige pris måtte lande på, svæver i det uvisse, da godkendelserne fra de involverede tyske myndigheder ikke ventes før i 2019. Ikke alene er der grund til at antage, at projektet vil blive endnu dyrere end forventet; tilbagebetalingstiden er nu oppe på 39 år.

Fra første færd har kun få danskere følt ejerskab til Femern-forbindelsen, da der ikke er tale om et dansk-tysk projekt. Tyskland har alene accepteret at betale de nødvendige landanlæg på den naturbeskyttede ø Femern, mens de danske skatteydere bærer den fulde økonomiske risiko for resten af projektet. Netop bekymringer om konsekvenserne for natur og miljø er forklaringen på, at godkendelsesprocessen på tysk side varer væsentligt længere end ventet.

I de senere dages afdækning her i avisen af den gryende skandale har Bent Flyvbjerg, professor i megaprojekter ved universitetet i Oxford, opfordret regeringen og Folketinget til at »få lavet en realistisk vurdering af projektet.« En identisk anbefaling kommer fra Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, der mener, at »det vil være relevant med en ekstern vurdering af projektet.«

Hver eneste forlængelse af projektet indebærer en ændring af risikoprofilen og derfor også af, hvad det ender med at koste forbrugerne og erhvervslivet at bruge Femern-tunnelen.

En forstandig regering ville lytte til ekspertisen og iværksætte en ekstern undersøgelse, især når der er tale om danmarkshistoriens mest kostbare anlægsprojekt.

Desværre har Femern-forbindelsen fra første færd været et prestigeprojekt for regeringen, hvilket er ensbetydende med, at den sunde fornuft trænges i baggrunden.

»Alle de eksterne undersøgelser, som man laver, giver jeg altså ikke mange basseører for. Man kan få det resultat, som man vil, hvis man skriver en stor check ud,« siger Villum Christensen, transportordfører for Liberal Alliance.

Sikkert. Og præcis samme argument gælder de interne undersøgelser, der får ethvert prestigeprojekt til at fremstå som det skønmaleri, som de politiske beslutningstagere ønsker.

Færgerne sejler mange år endnu, og det samme ser økonomien i Danmarks dyreste brætspil ud til at gøre.