Jeg skulle have holdt min mund, men jeg kunne ikke lade være: Der er ikke noget nuttet over Mao. Eller noget fint ved Lenin

Pas på med politiske helte – de er svære at finde. Og man skal vide, hvem det er, man render rundt og reklamerer for, når man har Che Guevara som plakat og Mao på trøjen. De er ikke værd at følges med.