skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

19/07/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Direktør i Psykiatrifonden: Vi må og skal have en psykiatri, man kan stole på

Caroline Marie og Field's-sagen er bare de seneste eksempler på, at vi har akut behov for at skabe en psykiatri, som enhver kan være tryg ved fungerer.